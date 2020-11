В Epic Games Store бесплатно раздают аркаду The Textorcist: The Story of Ray Bibbia

К новому уикэнду сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе пользователям предлагается проект The Textorcist: The Story of Ray Bibbia.

The Textorcist: The Story of Ray Bibbia представляет собой аркадную игру, в которой сочетаются стрелялка и ввод текста на клавиатуре. Игроку предстоит управлять частным экзорцистом Рэем Биббиа, который должен разобраться со своим тёмным и греховным прошлым и одновременно столкнулся с угрозой мятежа демонов. Во время игры нужно уклоняться от пуль, одновременно печатая заклинания. События игры разворачиваются в Риме. Здесь игрока встретят оригинальный геймплей, экзорцисты, демоны, металлисты, сутенёры, папа римский, плохие шутки и жестокие сражения с боссами.

Игра The Textorcist: The Story of Ray Bibbia доступна для бесплатного получения по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в официальном клиенте сервиса. Бесплатно получить эту игру можно до 19 ноября.

А уже на следующей неделе в Epic Games Store будут бесплатно раздавать космосим Elite Dangerous.