В Epic Games Store бесплатно раздают экономическую стратегию Surviving Mars





К очередному уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил новую бесплатную раздачу игры. В этот раз пользователи могут получить экономическую стратегию Surviving Mars.

Как видно из названия, игрокам предстоит заняться выживанием на Марсе. Для этого нужно возглавить весь процесс освоения Красной планеты — от первой разведки и сбора припасов до строительства убежищ для переселенцев с Земли. При этом нужно заниматься развитием колонии на Марсе, грамотно использовать ограниченные имеющиеся запасы, а недостающие ресурсы можно заказывать ракетами с Земли. Особое внимание нужно уделять прибывшим поселенцам. Каждый колонист принципиально важен для успеха миссии по выживанию во враждебной среде в условиях ограниченных ресурсов.

Бесплатная раздача игры Surviving Mars продлится в Epic Games Store до 17 октября. Игру можно получить по следующему адресу или в настольном клиенте магазина. Также бесплатно предлагаются и некоторые DLC к игре, а некоторые дополнения предлагаются со скидкой. Дополнительно предлагаем ознакомиться с обзором игры в одном из предыдущих материалов.