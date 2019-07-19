В Epic Games Store бесплатно раздают игру Limbo

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В магазине Epic Games Store снова бесплатно раздают игру. На этот раз пользователям предлагается возможность получить проект Limbo, выпущенный в 2010 году независимой датской студией Playdead.

Limbo – это игра в жанрах пазл-платформер с элементами survival horror. В игре безымянный маленький мальчик, проснувшийся посреди леса «на краю ада», ищет свою пропавшую сестру. Но мир наполнен многочисленными ловушками и опасностями.

С технической точки зрения проект является 2D сайд-скроллером, в котором используется физический движок, позволяющий управлять объектами окружающей среды и персонажем. Разработчики называли геймплейный стиль игры методом «проб и смертей», так как в процессе игры главный герой из-за неверных решений игрока постоянно умирает. Limbo создана в монохроматических чёрно-белых тонах, с минималистским окружением и эмбиентным звуковым сопровождением.

Бесплатная раздача игры Limbo в магазине Epic Games Store продлится до 25 июля. Для её получения нужно либо перейти на страницу магазина по следующему адресу, либо запустить настольный клиент. Обычная цена составляет 139 грн. Ознакомиться с обзором игры можно в одном из предыдущих материалов.