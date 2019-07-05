В Epic Games Store бесплатно раздают кулинарный симулятор Overcooked

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Магазин Epic Games Store запустил очередную бесплатную раздачу игры для своих пользователей. На этой неделе предлагается кулинарный симулятор Overcooked. Она была выпущена в 2016 году студией Ghost Town Games Ltd.

В игре Overcooked предстоит работать в команде и готовить блюда, пока клиенты не покинули ресторан. Но не всё так просто.

«Луковое королевство в опасности, и только лучшие повара могут спасти его! В Overcooked игроки должны пройти необычные кухни и победить древнее зло», — говорится в описании проекта.

Играть можно как в одиночную игру, так и в кооперативном режиме с участием до четырёх игроков. При этом нужно действовать сообща, готовить разные блюда и стать самой лучшей командой. По мере прохождения в игре будут открываться новые уровни, персонажи-повара и даже соревновательные уровни, которые позволят командам выяснить, кто на кухне главный.

Бесплатная раздача игры в Epic Games Store продлится до 11 июля. Обычная цена игры составляет 239 грн. Получить проект в свою библиотеку можно на странице в магазине или в клиенте Epic Games.