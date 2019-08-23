В Epic Games Store бесплатно раздают пазл-платформер Fez





Магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игры. На этот раз имеется возможность бесплатно и совершенно легально получить пазл-платформер Fez.

Fez является двухмерным платформером, действие которого происходит в трёхмерном мире. Игрок может в любой момент развернуть мир вокруг главного героя на 90 градусов влево или вправо, что позволяет увидеть скрытые ранее объекты, а также преодолевать большие расстояния. Игра рассказывает историю персонажа по имени Гомес, живущего в двухмерной деревне, который внезапно узнал о существовании третьего измерения. Однажды он получает в подарок от таинственного Гиперкуба магическую феску, которая позволяет видеть мир в трёх измерениях. Однако после передачи фески что-то идёт не так и Гиперкуб взрывается. После этого Гомес встречает своего нового компаньона, тессеракт по имени Точка, который сообщает ему основную цель игры — Гомесу необходимо собрать фрагменты Гиперкуба для предотвращения катастрофы.

Игру Fez называют вдохновительницей разработчиками игр Monument Valley и Secrets of Rætikon. Ещё во время разработки игра получила ряд наград, среди которых «Гран-при Шеймуса Макнэлли» на Фестивале независимых игр 2012 года. После выхода Fez была высоко оценена критиками, которые отметили загадки, свободу, дизайн игры и саундтрек, но остались недовольны техническими проблемами, а также необходимостью возвращаться к ранним уровням. Eurogamer назвал Fez лучшей игрой 2012 года.

Бесплатно получить игру Fez можно по следующему адресу или в настольном клиенте Epic Games Store. Раздача продлится до 29 августа. Обычная цена игры составляет 139 грн.