В Epic Games Store бесплатно раздают платформер Rayman Legends
Сервис цифровой дистрибуции Epic Games Store устроил очередную бесплатную раздачу игры. На этой неделе пользователи могут получить платформер Rayman Legends.
Игра Rayman Legends является прямым продолжением Rayman Origins и рассказывает о приключениях Рэймана и его друзей Глобокса и Тинси. Главному герою предстоит спасать сказочные миры от наводнивших их кошмаров: вместе с друзьями он скачет по платформам и уворачивается от шипов, собирает люмов, освобождает из заточения малюток и входит в комнаты-испытания для решения остроумных головоломок. Однако, в игре есть много дополнительного контента — многопользовательские испытания, мини-игры и переделанные уровни из Origins. Игровой процесс выстроен по определённой схеме: после большого уровня ориентированного на исследование, игроку предлагается динамичный этап с погоней или битву с боссом. В конце каждого мира открывается музыкальный уровень, где все действия надо совершать точно в ритм играющей на фоне композиции.
Получить бесплатно игру Rayman Legends можно по следующему адресу в магазине Epic Games Store или в настольном клиенте сервиса.