В Epic Games Store бесплатно раздают стратегию Into The Breach («Выбор редакции 2018»)

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store проходит очередная бесплатная раздача игры. На этой неделе пользователям предлагается игра Into The Breach, которая в своё время попала в подборку «Выбор редакции 2018: Игры» ITC.UA.

Into The Breach – это пошаговая стратегия, в которой игроку предстоит управлять отрядом огромных боевых машин, защищающих Землю от нашествия гигантских монстров-кайдзю. Геймплей состоит из серии пошаговых сражений на ландшафтных картах 8×8, подобных шахматным доскам. В каждом сражении нужно продержаться 5 ходов, не допустить уничтожения электростанций, в которых укрывается мирное население, а также выполнить дополнительные задания. Побеждая на картах, игрок накапливает очки репутации, на которые может приобретать оружие и улучшения машин, а также приглашать для них пилотов. Пилоты приобретают опыт при уничтожении врагов и придают бонусные возможности как своим машинам, так и всей группе. Так, игрок постепенно освобождает от врагов области четырёх островов с различным ландшафтом, чтобы окончательно победить на пятом, финальном острове. Игра чрезвычайно вариативна благодаря элементам roguelike и имеет высокую реиграбельность.

Бесплатно получить игру Into The Breach можно в магазине Epic Games Store по следующему адресу или через официальный клиент сервиса. Бесплатная раздача этого проекта будет проходить до 10 сентября. Также предлагаем ознакомиться с обзором Into The Breach в одном из предыдущих материалов.