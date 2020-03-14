В Epic Games Store раздают сразу три индии игры: Anodyne 2: Return To Dust, A Short Hike и Mutazione





К очередному уикэнду магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил очередную бесплатную раздачу игр. На этой неделе пользователям предлагается сразу три индии проекта: Anodyne 2: Return To Dust, A Short Hike и Mutazione.

Anodyne 2: Return To Dust – это приключенческая индии игра. Она рассказывает о том, что нанопыль инфицирует жителей острова Новой Земляндии, искажая их эмоции и желания. Игрок управляет наночистильщицей Новой, которая должна исследовать остров в поисках больных, чтобы проникнуть в их тела и очистить от опасной пыли. При этом предстоит бегать, прыгать и гоняться по огромным 3D-пейзажам и окунаться в сюрреалистические 2D-подземелья, находясь внутри тел персонажей.

Игра Anodyne 2: Return To Dust доступна для загрузки по следующему адресу в магазине Epic Games Store или через официальный настольный клиент сервиса.

A Short Hike – это казуальный инди платформер, в котором игроку предстоит гулять, карабкаться и парить среди живописных горных пейзажей парка «Соколиный Пик». В процессе путешествия можно двигаться по обозначенным тропам или же исследовать дикую местность, прокладывая собственный путь к вершине. Также игрок может общаться с другими странниками, искать спрятанные сокровища или же может отвлечься от странствий и заняться рыболовлей в реке или искупаться в озере.

Бесплатно получить игру A Short Hike в магазине Epic Games Store можно по следующему адресу.

Mutazione представляет собой приключенческий индии проект с проработанным сюжетом. Это своего рода мыльная опера в городке мутантов, полном сплетен и сверхъестественных сил. Более 100 лет тому назад на тропический курорт упал метеорит. Почти все жители погибли, а у немногих выживших начали проявляться загадочные мутации. Спасительные операции быстро сошли на нет, а жители города остались в мутирующей среде и основали свое закрытое общество — Mutazione. Игроку предстоит вместе с 15-летней Каи отправиться в это загадочное общество и позаботиться о её захворавшем дедушке. Но всё пошло не так, как планировалось, и у Каи появляются другие задачи, а в дружелюбном обществе накаляются страсти. Во время приключений игроку повстречаются живописные места, волшебные музыкальные сады, новые друзья и старые тайны.

Игру Mutazione можно получить в магазине Epic Games Store по следующему адресу. Бесплатная раздача всех трёх проектов продлится до 19 марта.