Google расширила перечень игр, которые будут доступны в Stadia на момент запуска

Запуск долгожданного игрового стримингового сервиса Google Stadia должен состояться уже завтра – 19 ноября. Как мы знаем, к моменту старта сервиса многие из заявленных функций из возможностей не будут фактически реализованы, их предстоит подождать. Вероятно, чтобы подсластить пользователям эту горькую пилюлю, в Google решили подготовить для будущих пользователей сюрприз и расширить перечень доступных на старте игр.

Изначально планировалось, что на момент запуска в Google Stadia будет 12 игр:

Но теперь Google почти в 2 раза увеличила количество стартовых игр, добавив к изначально заявленным ещё 10 новых проектов, включая спортивные игры. Об этом сообщил руководитель Stadia Фил Харрисон.

Excited to announce that we are INCREASING the Day One launch line-up of titles for @GoogleStadia — we now have TWENTY TWO games launching with the platform on Tuesday. Huge thank you to our game developer and publisher partners for bringing more titles #stadia

— Phil Harrison (@MrPhilHarrison) November 18, 2019