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В Facebook знали, что Cambridge Analytica собирает данные пользователей для политической рекламы задолго до масштабной утечки, затронувшей более 87 млн пользователей
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В Facebook знали, что Cambridge Analytica собирает данные пользователей для политической рекламы задолго до масштабной утечки, затронувшей более 87 млн пользователей

В Facebook знали, что Cambridge Analytica собирает данные пользователей для политической рекламы задолго до масштабной утечки, затронувшей более 87 млн пользователей

Сотрудники Facebook были осведомлены о «неправомерной практике сбора данных» пользователей соцсети компанией Cambridge Analytica за несколько месяцев до того, как в декабре 2015 года издание The Guardian впервые рассказало как последняя использовала данные миллионов пользователей Facebook для микротаргетированного размещения политической рекламы. Как пишет The Guardian в свежей заметке, соответствующие подозрения появились у генерального прокурора Вашингтона, расследующего деятельность Facebook, и впоследствии были подтверждены компанией.

В свете последних событий — на днях стало известно, что Facebook хранила на своих серверах сотни миллионов паролей в открытом виде, предоставляя к ним доступ тысячам сотрудников — эта новая деталь только добавляет масла в огонь. Особенно принимая во внимание тот факт, что ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг утверждал, что до публикации статьи с результатами расследования в Facebook и не догадывались о том, что Cambridge Analytica использовала данных о пользователях в политических целях.

Председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз, комментируя свежие материалы по делу, заявил, что Facebook все это время намеренно пыталась запутать британских законодателей.

В Facebook, конечно же, все отрицают. В официальном комментарии, выпущенном вскоре после публикации The Guardian, представитель компании заявил, что инцидент 2015 года и недавняя утечка, затронувшая более 87 млн пользователей, о которой стало известно в прошлом году, — это два разных случая. О первом в компании якобы догадывались и до публикации The Guardian, а вот второй — стал полной неожиданностью для компании. Примечательно, что в обоих случаях фигурирует Cambridge Analytica, которая в обоих случаях собирала данные для продвижения политической рекламы. То есть, разница, по сути, лишь во временных отрезках и лазейках, используемых Cambridge Analytica. Но почему в Facebook, догадываясь о первом инциденте, не предприняли соответствующие защитные меры для предотвращения подобных злоупотреблений в будущем, вопрос… риторический.

Источник: The Guardian

  • После скандала с Cambridge Analytica Марк Цукерберг дал показания перед Конгрессом США и выступил перед Европарламентом. Его также несколько раз приглашали ответить на вопросы британских парламентариев, но он так и не почтил последних своим визитом.
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