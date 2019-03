В Facebook знали, что Cambridge Analytica собирает данные пользователей для политической рекламы задолго до масштабной утечки, затронувшей более 87 млн пользователей

Сотрудники Facebook были осведомлены о «неправомерной практике сбора данных» пользователей соцсети компанией Cambridge Analytica за несколько месяцев до того, как в декабре 2015 года издание The Guardian впервые рассказало как последняя использовала данные миллионов пользователей Facebook для микротаргетированного размещения политической рекламы. Как пишет The Guardian в свежей заметке, соответствующие подозрения появились у генерального прокурора Вашингтона, расследующего деятельность Facebook, и впоследствии были подтверждены компанией.

В свете последних событий — на днях стало известно, что Facebook хранила на своих серверах сотни миллионов паролей в открытом виде, предоставляя к ним доступ тысячам сотрудников — эта новая деталь только добавляет масла в огонь. Особенно принимая во внимание тот факт, что ранее основатель и глава Facebook Марк Цукерберг утверждал, что до публикации статьи с результатами расследования в Facebook и не догадывались о том, что Cambridge Analytica использовала данных о пользователях в политических целях.

Председатель комитета Палаты общин британского парламента по культуре, прессе и спорту Дэмиан Коллинз, комментируя свежие материалы по делу, заявил, что Facebook все это время намеренно пыталась запутать британских законодателей.

This important new information could suggest that Facebook has consistently mislead the @CommonsCMS about what it knew and when about Cambridge Analytica https://t.co/cqEayIMCTG

