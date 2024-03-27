Новости Игры 27.03.2024 в 12:12 comment views icon

В Fortnite появился киевский Майдан Независимости — карта для донатов на восстановление разрушенной больницы в Николаеве

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В Fortnite появился киевский Майдан Независимости — карта для донатов на восстановление разрушенной больницы в Николаеве

Отныне в Fortnite, одной из самых популярных онлайн-игр мира, появилась TheDonationMap, которая точно воспроизводит киевский Майдан Независимости.

Просто присоединитесь к карте (1992-2531-2170) и оставайтесь на ней как можно дольше. Чем больше игрок проведет на локации времени — тем больше денег направят на восстановление Украины через UNITED24 (в конкретном случае на восстановление амбулатории в Николаевской области).

Идею предложил парижский Havas Play, а воплотил Havas Dgtl Kyiv.

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Fortnite — одна из самых популярных онлайн-игр в мире, в которой по состоянию на 2024 год зарегистрировалось более 500 млн игроков. Генерировать новые локации или карты здесь могут не только разработчики, но и независимые создатели. Каждая такая карта монетизируется, когда игрок проводит на ней много времени, выполняя задания или покупая скины.

Напомним, что в начале полномасштабной войны благодаря донатам в Fortnite для Украины собрали $100 млн помощи — еще 20 марта 2022 года Epic Games и Xbox объявили, что весь доход с внутриигровых покупок, сделанных в игре до 3 апреля пойдет на поддержку пострадавшим от войны украинцам.

Задонатить на восстановление Украины можно и через Minesalt — онлайн-игру в стиле Minecraft в локациях Соледара. Проект совместно создан UNITED24 и Endorah и на данный момент собирает $1 150 000 на восстановление Великокостромской гимназии, разрушенной российской ракетой. Среди персонажей, которые будут сопровождать игроков в виртуальных шахтах, амбассадоры UNITED24 — основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Пол Нерс, актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист Александр Зинченко и другие.

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