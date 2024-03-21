UNITED24 запустила Minesalt — онлайн-игру в стиле Minecraft в локациях Соледара для сбора средств на восстановление Украины

Minesalt воссоздает крупнейшее место добычи соли в Европе: 16 локаций, 500 километров тоннелей, множество интересных историй и 140 кристаллов, которые должны собрать игроки.

Игра совместно создана UNITED24 и Endorah и имеет целью напомнить миру о войне в Украине и собрать средства на восстановление Великокостромской гимназии, которую разрушила российская ракета 11 октября 2022 года. Цель — $1 150 000.

Среди персонажей, которые будут сопровождать персонажей в виртуальных шахтах Соледара, амбассадоры UNITED24 — основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Пол Нерс, актер Миша Коллинз, боксер Александр Усик, астронавт Скотт Келли, футболист Александр Зинченко, актрисы Кэтрин Винник и Иванна Сахно. А также Степан — реальный работник соледобывающего предприятия «Артемсоль» с десятилетним стажем.

Рудники Соледара в Донецкой области — место крупнейшей соледобычи в Европе. Однако с началом полномасштабного вторжения город стал крепостью на линии фронта. Спустя почти год боев Соледар и его шахты были оккупированы.

Где и как играть?

Подключиться к Minesalt можно с помощью официальной версии Minecraft 1.20.1., нажав на кнопку Multiplayer. Далее надо присоединиться к серверу mc.minesalt.net. Видеоинструкция для подключения — https://u24.gov.ua/uk/minesalt

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Minesalt доступна для всех с 21 марта. Проходить игру можно неограниченное количество раз.

24 игрока с самым высоким результатом получат призы:

1-3 места — XBox Series и пачки соли «Мощь. Украинская каменная» с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

4-5 места — пачки соли «Мощь. Украинская каменная» с подписью Президента Украины Владимира Зеленского

6-13 месяца — пачки соли с подписями послов UNITED24

14-19 места — подарочная карта Twitch на $100

20-24 места — подарочная карта Twitch на $50

Также среди всех, кто сделал донат, разыграют 100 пачек соли «Мощь. Украинская каменная; среди тех, кто задонатил от $10 — 10 кастомизированных фигурок персонажей (созданных индивидуально по вашему фото); от $24 — 5 пачек соли «Мощь. Украинская каменная. Количество донатов от одного игрока неограниченно.

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