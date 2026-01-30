tradfi
Google подтвердила баг Pixel с записанными сообщениями, слышимыми на другой стороне, но не для всех аппаратов

В Google подтвердили, что на смартфонах Pixel 4 и 5 существует проблема с входящими сообщениями.


Где-то около недели назад стало известно, что при активной функции «Принять сообщение» собеседник мог слышать звук на другой стороне линии. ИИ-ассистент при записи голосового сообщения от звонящего ошибочно включал микрофон пользователя, работая вроде прослушивающего устройства. Сейчас в Google начали отключать функции «Принять сообщение» и «Отображение экрана звонка» на Pixel 4 и 5.

Функция «Принять сообщение» (Take a Message) в смартфонах Google Pixel может быть действительно полезной. Если вы пропустите или отклоните звонок, она автоматически активируется (если включена), сообщает абоненту о недоступности и просит его записать сообщение. Это не совсем голосовая почта, поскольку функция использует искусственный интеллект для транскрибирования сообщения и автоматического сохранения в истории звонков Pixel, где его можно просмотреть позже. Возможность появилась с Pixel 10, но сразу же стала доступной на предыдущих поколениях.

Однако в компании до сих пор не предоставили объяснений относительно причины этого бага. В службе поддержки отмечают, что проблема наблюдается у крайне незначительной группы устройств при специфических обстоятельствах. Немного странно, что в Google до сих пор не предоставили понятных объяснений. Это впервые, когда у компании возникли проблемы с программным обеспечением. До этого производитель обычно довольно быстро справлялся с большим количеством подобных проблем.


Также появлялись сообщения, что аналогичные проблемы наблюдались и на Pixel 10, однако в компании опровергли эту информацию, утверждая, что проблема ограничивается исключительно старыми моделями. Между тем в Google редко называют сроки решения проблем, лишь впоследствии заявляя, что проблема уже решена. Вероятно, и на этот раз будет так же. Сейчас похоже, что в компании пока и сами не до конца понимают причину проблемы с сообщениями в смартфонах Pixel 4 и 5.

Мы писали, что возможность Google Pixel, которая должна облегчить общение в случае, когда абонент не может принять звонок, оказалась карманным шпионом.

Источник: Android Police

