В Германии доля потребленной за полугодие «зеленой» энергии впервые превысила 50%, рекорд связывают с общим падением энергопотребления на фоне пандемии

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На возобновляемые источники энергии (ВИЭ) пришлось 50,2% процента потребления электричества в Германии по итогам первого полугодия 2020 года. Впервые «зеленая энергетика» обеспечила больше половины использованной электроэнергии в стране, свидетельствуют предварительные данные Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW), обнародованные в четверг, 30 июля 2020 года.

Ранее аналогичные сведения опубликовало Федеральное ведомство по защите окружающей среды, приведя данные «около 50 процентов». Рост доли ВИЭ скорее всего связан с общим снижением электропотребления в Германии из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

За первые шесть месяцев в стране было использовано 272 млрд кВтч электроэнергии, что примерно на 26 млрд кВтч (или на 5,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики BDEW считают, что причиной тому послужило, прежде всего, ослабление экономики на фоне пандемии, которое привело к снижению потребности промышленных предприятий в электричестве.

Интересно, что это не первый рекорд немецкой «зеленой энергетики» в 2020 году. По итогам первого квартала года возобновляемая энергетика впервые произвела в Германии больше электроэнергии, чем традиционная — 51,2%.

Напомним, что по данным Госэнергоэффективности на начало второго полугодия в Украине насчитывается более 25,6 тыс. домашних солнечных станций суммарной мощностью свыше 650 МВт.

Источник: DW