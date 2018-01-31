В iOS 12 разработчики сфокусируются на повышении производительности и стабильности, отложив внедрение новых функций до следующей версии ОС

Неделю назад Apple выпустила тестовую версию обновления iOS 11.3 для разработчиков, которая включает немало изменений наряду с возможностью отключения автоматического замедления процессора и должна стать доступной для всех желающих весной 2018 года. Тем временем в сети начали появляться первые подробности касательно следующей ключевой версии мобильной ОС Apple iOS 12. Если верить изданию Axios, в следующей версии основной акцент будет сделан на повышении стабильности и производительности ОС, а изменений (серьезных) в пользовательском интерфейсе и принципиально новых функций не предвидится.

Источник сообщает, что недавно старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги представил сотрудникам обновленный план по разработке iOS 12 со смещением акцента в сторону повышения стабильности и производительности.

Переработанный домашний экран, крупное обновление стандартных приложение и программные улучшения по части камеры – все это перенесли на 2019 год для iOS 13 (или какое бы название она в итоге не получила). Впрочем, кое-какие улучшения по части функциональных возможностей в iOS 12 все же оставили в плане на этот год. Они будут касаться возможностей, связанных с дополненной реальностью, отслеживанием здоровья и родительским контролем. К сожалению, деталей пока нет.

В то же время ресурс Bloomberg отмечает, что вместе с iOS 12 могут дебютировать универсальные приложения, которые будут одновременно работать и на iOS, и на macOS. Речь о проекте под кодовым названием Marzipan, о котором мы ранее уже писали.

Этот подход с двухлетним циклом развития ОС с чередованием этапов внедрения крупных изменений и их полировкой не является чем-то новым для Apple. Аналогичным образом купертиновский гигант развивает свою настольную ОС macOS, выпуская крупные обновления с серьезными изменениями по части пользовательского интерфейса и функциональности раз в два года.

Новые версии настольной и мобильной ОС Apple традиционно анонсирует на ежегодной июньской конференции разработчиков WWDC.

Источник: Axios