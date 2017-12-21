Marzipan – проект Apple по запуску универсальных приложений для iOS и macOS

Сегодня мы уже писали про Apple – американская компания призналась, что замедляет iPhone ради продления срока их работы, но одновременно с чистосердечным признанием появилась и другая новость. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в следующем году Apple обеспечит разработчикам возможность создавать универсальные приложения, которые будут одновременно работать и на iOS, и на macOS.

Сама концепция единого приложения не нова и вызывает устойчивую ассоциацию с похожей инициативой Microsoft, анонсированной еще в 2014 году. Впрочем, несмотря на годы развития, платформу Universal Windows Platform нельзя назвать однозначно успешной. Но у Apple уже раньше получалось добиться успеха там, где это не удавалось остальным. Далеко за примерами ходить не нужно, можно взять в качестве примера контроллер Kinect и систему камер TrueDepth, отвечающей за работу функции Face ID – одного из главных новшеств нового iPhone X. Система TrueDepth, по сути, является миниатюрным Kinect, тогда как сам контроллер был «убит» Microsoft несколькими месяцами ранее.

Пока особых подробностей касательно инициативы по объединении iOS и macOS нет. Известно лишь, что сейчас Apple вырабатывает стратегию дальнейшего развития операционных систем iOS и macOS и рассматривает возможность их унификации. Сама по себе эта возможность выглядит как следующий логических шаг после последних нескольких обновлений с максимальным сближением и интеграцией настольной и мобильной ОС. Как сообщается, проект проходит под кодовым названием «Марципан» (Marzipan). Источники Bloomberg также сообщают, что на данном этапе еще ничего не решено окончательно и в конечном итоге проект могут отменить. Но пока все в силе.

Ожидается, что Apple объявит о запуске соответствующей инициативы в рамках летней конференции WWDC 2018.

Источник: Bloomberg