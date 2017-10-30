В Ивано-Франковской области объединенная община начала переводить на солнечную энергию бюджетные здания и школы в селах

Если пилотный проект швейцарского производителя солнечных крыш по реконструкции комбината Днепр будет успешным, то уже скоро в Украине может появится завод по производству солнечных панелей для дома, аналогичных тем, что предлагает Tesla. А пока же крыши зданий разного предназначения в Украине делают солнечными просто, сооружая там своеобразные мини-СЭС. Только успели мы написать о первой для Киева «уникальной» солнечной станции на крыше административного здания, как стало известно об аналогичных проектах мини-СЭС. Особый интерес в данном случае вызывает, что соответствующие проекты были реализованы не в Киеве и не в другом крупном городе, а в небольших селах в Ивано-Франковской области.

Как сообщается, Верхнянская объединенная территориальная община установила одну солнечную электростанцию в селе Неговцы Калушского района на крыше Народного дома, а другую – в селе Станькова на крыше школы. Солнечные панели и другое необходимое оборудование приобрели за счет средств местного бюджета. К сожалению, сколько потратили не сообщается. Нет данных и о мощности солнечных панелей. Сообщается лишь, что производимую солнечными панелями электроэнергию направят на энергопотребности заведения и на уличное освещение. В дальнейшем Верхнянская ОТГ планирует построить еще четыре солнечные мини-электростанции, одна из которых разместится на крыше школы в селе Довгий Войнилов. На это уже выделено около 600 тыс. грн из местного бюджета.

Источник: vikna.if.ua