



У столиці запрацював мобільний додаток «Комуналк‪а» для оплати житлово-комунальних послуг, передачі показань лічильників та контролю за станом розрахунків. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.

«Особистим кабінетом на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС) користуються понад 700 тисяч киян. І оскільки споживачі вимагають від нас нових технічних рішень та більш зручних інструментів, сьогодні ми презентуємо мобільний додаток для оплати комунальних послуг», – зазначив Андрій Щербина.

Мобільний додаток уже доступний для завантаження у App Store (iOS) та Google Play (Android). Для роботи з додатком потрібно завантажити його, зареєструватися, ввівши особисті дані та після успішної реєстрації додати об’єкт (квартиру). Щомісяця за обраним об’єктом надходитимуть електронні рахунки, які можна оплатити за кілька хвилин.

Основні можливості «Комуналк‪и»:

сканування QR-коду

можливість додати до 4 адрес

оплата всіх ЖКП

переказ коштів

оплата штрафів, транспорту, паркування

бюджетні платежі

перегляд історії по місяцях

оплата комунальних послуг карткою будь-якого банку (Visa, Mastercard, Простір).

За допомогою додатку «Комуналк‪а» також можна передати показання приладів обліку (лічильників) без оплати в новій вкладці об’єкта «Лічильники». Завдяки можливості оплати проїзду в громадському транспорті Києва користувачі можуть купувати проїзні і поповнювати гаманець KyivSmartCard.

Джерело: КМДА