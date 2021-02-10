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В Києві почав працювати мобільний додаток «Комуналк‪а» для оплати житлово-комунальних послуг та передачі показань лічильників

В Києві почав працювати мобільний додаток «Комуналк‪а» для оплати житлово-комунальних послуг та передачі показань лічильників

В Києві почав працювати мобільний додаток «Комуналк‪а» для оплати житлово-комунальних послуг та передачі показань лічильників


У столиці запрацював мобільний додаток «Комуналк‪а» для оплати житлово-комунальних послуг, передачі показань лічильників та контролю за станом розрахунків. Про це сьогодні під час прес-брифінгу повідомив генеральний директор «Центру комунального сервісу» Андрій Щербина.

«Особистим кабінетом на сайті «Центру комунального сервісу» (ЦКС) користуються понад 700 тисяч киян. І оскільки споживачі вимагають від нас нових технічних рішень та більш зручних інструментів, сьогодні ми презентуємо мобільний додаток для оплати комунальних послуг», – зазначив Андрій Щербина.

Мобільний додаток уже доступний для завантаження у App Store (iOS) та Google Play (Android). Для роботи з додатком потрібно завантажити його, зареєструватися, ввівши особисті дані та після успішної реєстрації додати об’єкт (квартиру). Щомісяця за обраним об’єктом надходитимуть електронні рахунки, які можна оплатити за кілька хвилин.

В Києві почав працювати мобільний додаток "Комуналк‪а" для оплати житлово-комунальних послуг та передачі показань лічильників

Основні можливості «Комуналк‪и»:

  • сканування QR-коду
  • можливість додати до 4 адрес
  • оплата всіх ЖКП
  • переказ коштів
  • оплата штрафів, транспорту, паркування
  • бюджетні платежі
  • перегляд історії по місяцях
  • оплата комунальних послуг карткою будь-якого банку (Visa, Mastercard, Простір).

За допомогою додатку  «Комуналк‪а» також можна передати показання приладів обліку (лічильників) без оплати в новій вкладці об’єкта «Лічильники». Завдяки можливості оплати проїзду в громадському транспорті Києва користувачі можуть купувати проїзні і поповнювати гаманець KyivSmartCard.

Джерело: КМДА

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