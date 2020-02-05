В Киеве на Бессарабке запускают пилотный проект «умной парковки», которая будет считывать номера авто, взимать оплату и выписывать штрафы

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Департаменты транспортной инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий КГГА подписали меморандум с представителями американской компании MPS в Восточной Европе — израильской компанией LAMED о старте пилотного проекта по внедрению автоматизированной системы организации парковочного пространства в городе Киев.

Компании MPS и Lamed предложили Киеву автоматизированную систему парковки с функциональностью системы безопасного города, которая автоматически: рекомендует локации парковки; получает плату за парковку; сообщает о нарушениях; минимизирует случаи нарушения парковки; контролирует парковочное пространство в режиме 24/7.

Пилотный проект стартует в районе Бессарабского рынка и продлится 60 дней. По итогам будет сделан финальный отчет и дальнейшая карта внедрения системы во всей центральной части Киева (на первом этапе).

«Система будет считывать номера машин на парковочных площадках. Далее через приложение или автоматически система будет считывать оплату. Таким же образом камера будет фиксировать нарушителей и тех, кто не заплатил за парковку, и будет присылать им штрафы, предварительно все фиксируя теми технологическими решениями, которые будут введены», — рассказал представитель израильской компании Тимур Герасимов.

Проведение исследования по внедрению и настройке системы по проекту израильской компании будет бесплатным для столицы.

«Это очень важное событие для города, так как модель и концепция сотрудничества полностью инвестиционная со стороны международных партнеров. Партнеры будут устанавливать всю систему полностью за свой счет. Модель будет заключаться в том, что компания и КГГА станут делить прибыль от работы данной системы. Со стороны города ноль инвестиций, только прибыль», — подчеркнул Максим Бахматов.

Отметим, что компания Afcon Holdings Group является разработчиком системы автоматизации управления парковками TIBA Parking с технологиями распознавания номерного знака и автоматической оплаты стоянки. Автоматизированную систему парковки компании используют в более чем 50 городах Израиля и США, при этом компания зарегистрировала более 30 мировых патентов в сфере систем видеонаблюдения, парковки и «умного» города.

Напомним, что в Киеве на Подоле установят первую в Киеве многоярусную роторную парковку на 12 автомобилей, которую купили за 3,6 млн грн еще три года назад.

Источник: КГГА