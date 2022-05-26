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В Киеве появились 3D-туры по разрушенным и поврежденным российскими окупантами зданиям

В Киеве появились 3D-туры по разрушенным и поврежденным российскими окупантами зданиям

Появляется все больше виртуальных туров, свидетельствующих о последствиях российского вторжения. Очередное пополнение — проект КГГА, позволяющий увидеть в формате 3D разрушенные оккупантами здания Киевской области. Пополнение цифрового архива последствий войны анонсировал руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

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Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Виртуальные туры доступны на специальном туристическом сайте Киева — по ссылке. Соответствующий раздел последствий разрушения городской инфраструктуры включает несколько объектов жилого фонда и инфраструктуры, которые получили повреждения в результате авиаударов, нанесенных страной-агрессором россией. Среди них здание в Шевченковском районе, Подол, инфраструктура в Дарницком районе и жилой дом в Святошинском районе.

«Важно зафиксировать военные преступления России и распространять информацию. Враг заплатит, а мы обязательно все восстановим и победим»

Петр Оленич,

руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO)

Также Директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олег Половинко написал, что туристическо-культурный хаб Киева уже посетило более 100 тысяч пользователей из более чем 30 стран мира.

Ранее мы рассказывали о схожих проектах — виртуальном туре самолетом Ан-225 «Мрия», который уничтожили российские оккупанты в Гостомеле и VR-музей памяти войны с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам на Киевщине.

Виртуальный тур самолетом Ан-225 «Мрія», уничтоженным российскими оккупантами в Гостомеле

В Украине запустили VR-музей памяти войны — с 3D-турами по разрушенным оккупантами городам Киевщины

 


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