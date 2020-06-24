В Киеве создали интерактивную карту существующих велодорожек и напомнили, сколько и где их планируют построить в перспективе

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В последнее время по Киеву проще и быстрее передвигаться на велосипеде, чем на автомобиле или общественном транспорте, особенно если речь идет о центре или поездке с левого на правый берег. Однако количество специально выделенных велодорожек в столице Украины все еще обещает желать лучшего, несмотря на заверения властей об их активном развитии. Разработчики сервиса «ЛУН Город» решили составить интерактивную карту существующих велодорожек и сравнили ее с запланированной велоинфраструктурой.

На карту нанесли все велодорожки и велополосы с негрунтовим покрытием, используя собственные данные и информацию общественной организации «Киев — велосипедный город». Оранжевым цветом выделены дорожки, созданные в 2019 году и ранее, зеленым — дорожки в зонах отдыха, синим — дорожки, которые строят или уже построили в 2020 году.

Любой опытный велосипедист заметит, что больше всего повезло жителям Троещины и Позняков, однако как минимум первым не хватает завершенного маршрута до метро Почайна.

Для сравнения «ЛУН Город» привел изображения велодорожек, которые предусмотрены Концепцией развития велосипедной инфраструктуры, разработанной еще в 2018 году по заказу Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации.

Как видим, разница между реальностью и планами пока разительная.

Напомним, что весной в КГГА собирались обустроить в Киеве сеть временных велосипедных дорожек, однако реализация этого плана пока также не продвигается.

P.S. А где в Киеве не хватает велодорожек именно вам?

Источник: ЛУН Город