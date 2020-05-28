В КГГА собираются обустроить в Киеве сеть временных велосипедных дорожек, при наличии финансирования на это уйдет всего 2-3 месяца

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Киевская городская государственная администрация работает над разработкой проекта временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на электросамокатах и моноколесах, заявил советник киевского городского главы Максим Бахматов.

«Мы подготовили распоряжение для киевского городского главы по поводу оптимизации трафика. На 12 страницах расписаны пожелания экспертов и аналитиков. Туда включена история по организации временных велосипедных дорожек и дорожек для передвижения на альтернативных видах транспорта — электросамокатах и моноколесах», — заявил Бахматов.

По словам советника Виталия Кличко, временные велодорожки в Киеве можно обустроить всего за два-три месяца при наличии финансирования. На вопрос, будет ли для этой цели использована крайняя правая полоса автомобильных дорог, Бахматов ответил следующим образом:

«Как это будет выглядеть — пусть эксперты решают. Когда будет подписано распоряжение, эксперты разработают варианты».

Советник Кличко добавил, что задача мэрии — пересадить 500 тыс. владельцев личного автотранспорта на общественный транспорт и велосипеды, а также побудить их больше ходить пешком.

По словам экспертов, обустройство не временной, а комплексной велосипедной инфраструктуры, покрывающей весь город, может стоить порядка 8 млрд грн. Однако ожидаемый эффект от экономии времени составит 16 млрд грн в год, а срок окупаемости полноценной велосипедной инфраструктуры составит менее года. Впрочем, при всей озвученной привлекательности проекта реализовывать его в КГГА не спешат.

Напомним, что еще в 2017 году в Киеве открыли первые совмещенные полосы для одновременного движения велосипедов и общественного транспорта. В 2019 году городские власти пообещали построить в столице современную «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками. Ну, а уже в текущем году в Киеве установили первые полноценные велосипедные светофоры.

Источник: ЭП