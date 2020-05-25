В Киеве установили первые велосипедные светофоры на перекрестке Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Общественная организация «Київ – Велосипедне Місто» сообщила, что в Киеве установили первые «велосипедные» светофоры для регулирования велосипедного движения через перекресток. Светофоры были установлены в ходе капитального ремонта Коммунальной корпорацией «Киевавтодор» Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на пересечении улицы Пушкинской с бульваром Тараса Шевченко. Согласно проекту, аналогичные светофоры будут размещены на перекрестках улицы Пушкинской с улицами Богдана Хмельницкого и Прорезная.

Согласно действующего национального стандарта ДСТУ 4092: 2002 «Светофоры дорожные» для регулирования велосипедного движения в Украине возможны только светофоры дублирующего типа (Т.3) с белой табличкой на которой изображен символ велосипеда. О необходимости изменения национального стандарта — введении отдельных велосипедных и совместных вело-пешеходных светофоров, для создания безопасной и комфортной велосипедной сети украинские эксперты уже заявляли, однако данный процесс пока на этапе обсуждения.

И чтобы исключить ошибочную трактовку такого светофора водителями моторизованных транспортных средств, и подчеркнуть направленность его действия только на велосипедистов, Национальная полиция Украины предложила использовать изображение велосипеда на линзах светофора, по аналогии с пешеходными светофорами.

Напомним, что недавно ВРУ подготовила законопроект о водителях электросамокатов и электроскутеров, предлагающий уравнять их в правах с велосипедистами. А в прошлом году в Киеве собирались построить современную «веломагистраль» вдоль Набережного шоссе с LED-освещением, навигацией и велопарковками.

Источник: «Київ – Велосипедне Місто»