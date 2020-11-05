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В Киеве заработала онлайн-карта с мусорными контейнерами и графиком вывоза отходов

В Киеве заработала онлайн-карта с мусорными контейнерами и графиком вывоза отходов

В Киеве заработала онлайн-карта с мусорными контейнерами и графиком вывоза отходов


КП «Киевкоммунсервис» сообщило о запуске интерактивной карты с разного рода полезной информацией. Веб-сервис доступен по адресу MapTrackBin.

С помощью карты можно узнать следующую информацию:

  • график вывоза бытовых отходов для того или иного дома;
  • наличие и тип контейнеров на контейнерных площадках;
  • привязку домов к контейнерной площадке;
  • привязку юридических лиц к контейнерной площадке, объемы отходов, включенных в график вывоза;
  • отфильтровать наличие контейнеров по типу:
    • для раздельного сбора сухой фракции отходов (🟪 );
    • для раздельного сбора отдельных компонентов стекла, пластика, бумаги (🟨🟩🟦);
    • для подземных контейнеров заглубленного типа (⬛).

 

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Карта MapTrackBin

Остается добавить, что с 1 ноября также можно сдавать полиэтиленовые пакеты — сделать это можно в более чем 100 пунктах приема вторсырья предприятия «Киевгорвторресурсы» (онлайн-карта размещения соответствующих пунктов приема).
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