В Киеве заработала онлайн-карта с мусорными контейнерами и графиком вывоза отходов
КП «Киевкоммунсервис» сообщило о запуске интерактивной карты с разного рода полезной информацией. Веб-сервис доступен по адресу MapTrackBin.
С помощью карты можно узнать следующую информацию:
- график вывоза бытовых отходов для того или иного дома;
- наличие и тип контейнеров на контейнерных площадках;
- привязку домов к контейнерной площадке;
- привязку юридических лиц к контейнерной площадке, объемы отходов, включенных в график вывоза;
- отфильтровать наличие контейнеров по типу:
- для раздельного сбора сухой фракции отходов ( );
- для раздельного сбора отдельных компонентов стекла, пластика, бумаги ();
- для подземных контейнеров заглубленного типа ().
Карта MapTrackBin
Остается добавить, что с 1 ноября также можно сдавать полиэтиленовые пакеты — сделать это можно в более чем 100 пунктах приема вторсырья предприятия «Киевгорвторресурсы» (онлайн-карта размещения соответствующих пунктов приема).