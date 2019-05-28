В Китае стартовали продажи компактного электромобиля BYD e1 с мощностью 45 кВт, батареей 32 кВтч, запасом хода 300 км и ценником от $8,6 тыс.

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Китайская компания BYD недавно запустила в продажу компактный электромобиль BYD e1, который отличается весьма неплохими потребительскими характеристиками. В отличие от многочисленных концептов, это абсолютно реальная модель, которая уже нашла более тысячи покупателей на рынке Китая.

Электромобиль BYD e1 построен на ДВС-варианте BYD F0, что наверняка положительно повлияло на его стоимость — от $8,600 до $11,500 (после льгот) в зависимости от комплектации.

При габаритных размерах всего 3465x1618x1500 мм электромобиль получил достаточно емкую батарею на 32,2 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 305 км. При этом он способен проехать и 360 км, но только в далеких от реальности условиях — при движении на минимальной скорости без разгонов и торможений.

Электрический двигатель мощностью всего 45 кВт с крутящим моментом 110 нм не выглядит особо привлекательным, однако в условиях движения по городским улицам этого зачастую достаточно. Разгон от 0 до 50 км/ч занимает 5,9 секунды, заряд батареи с 30% до 80% — полтора часа.

Напомним, что китайская компания BYD рассматривала возможность разместить в Украине производство батарей для электромобилей. Соответственно, при заключении с производителем партнерских договоренностей существует вероятность, что электромобили бренда попадут и в Украину.

Если предположить, что ценник на модель BYD e1 будет тем же, что и в Китае, при пересчете в гривны он составит от 230 тыс. грн до 300 тыс. грн, тогда как самый популярный в Украине электромобиль Nissan Leaf в б/у состоянии стоит порядка 300-400 тыс. грн.

Источник: InsideEV’s