Мировой лидер по производству электромобилей BYD рассматривает возможность разместить в Украине производство батарей для электротранспорта

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел встречу с управляющим директором китайской компании BYD Company Limited на европейском рынке Исбрандом Хо. Стороны обсудили возможность размещения мощностей по производству литиевых батарей для электробусов и электромобилей на территории Украины, а также планы BYD по экспансии на европейский рынок.

«Украина имеет уникальный потенциал для размещения производственных мощностей и безбарьерного экспорта в ЕС благодаря Соглашению об ассоциации Украины с ЕС и благоприятной экономической ситуации», — отметил управляющий директор BYD на европейском рынке Исбранд Хо.

В свою очередь Владимир Омелян пригласил представителей компании BYD посетить Украину для изучения внутреннего рынка и встреч с украинским бизнесом для построения дальнейшего сотрудничества.

«Украина приветствует желание крупнейшего производителя электротранспорта и литиевых батарей компании BYD серьезно рассматривать Украину как плацдарм для выхода на европейский рынок», — отметил глава Министерства инфраструктуры Украины.

Напомним, что по итогам 2016 года китайская компания BYD стала первым в мире производителем электромобилей с долей 13%. В целом Китай является абсолютным лидером по числу произведенных и проданных электромобилей — выпуск электромобилей и гибридов в этой стране вырос в 2016 году на 37% и составил 873 тысячи единиц. В первую десятку крупнейших производителей электромобилей попали сразу четыре китайские компании, включая BYD, BAIC, Zotye, и JAC.

Источник: Министерство инфраструктуры Украины