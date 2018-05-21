В китайской школе установили камеру с функцией распознавания лиц для отслеживания внимательности учеников на уроках

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В старших классах одной из китайских школ внедрили экспериментальную систему слежения за поведением учеников с помощью камеры видеонаблюдения с технологией распознавания по лицу.

«Интеллектуальную систему управления поведением в классе» установили в 11-й средней школе города Ханчжоу с целью отслеживания успеваемости школьников. Камера фиксирует выражения лиц учащихся, определяя гнев, раздражение, удивление, радость, страх или отвращение. По мнению администрации учебного заведения, эта информация станет полезной для улучшения взаимодействия между учениками и учителями.

Все эти данные доступны учителю в режиме реального времени, он видит, кто в классе слушает его внимательно, а кто отвлекается. Система таким образом ставит каждому учащемуся оценку концентрации внимания и выдаёт предупреждение, когда сосредоточенность достигает определённого порога. Кроме того, это очень эффективный способ проверять посещаемость. Руководство школы, в свою очередь, может видеть, насколько эффективно учителя ведут уроки.

Система разработана компанией Hikvision Digital Technology, одним из крупнейших в мире поставщиков камер видеонаблюдения, которая также разрабатывает свою собственную технологию с использованием ИИ. Несмотря на критику, директор школы уже заявил, что система управления поведением будет установлена во всех классах к следующему учебному году, поскольку польза от неё действительно есть.

В Китае повсеместно используют камеры видеонаблюдения в целях предотвращения преступности, однако многие опасаются, что таким образом китайские власти ведут тотальную слежку за своими гражданами.

Источник: scmp.com