В Китае разбирают игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090, чтобы сделать из них решения для искусственного интеллекта

Недавно Китай столкнулся с серьезными ограничениями со стороны правительства США на поставку оборудования для обработки задач искусственного интеллекта. Согласно новым правилам, нескольким поставщикам графических процессоров, таким как NVIDIA, AMD и Intel, теперь запрещено продавать определенные ИИ-чипы в Китай.

Запрет вступил в силу несколько дней назад. Но перед этим китайские партнеры NVIDIA получали приоритетные поставки GPU AD102 и видеокарт GeForce RTX 4090. Это привело к дефициту RTX 4090 в других регионах и росту цен на такие модели свыше $2000.

Китайские гиганты в области искусственного интеллекта накопили большой запас графических процессоров и топовых видеокарт NVIDIA, которые могут стать основой для их моделей ИИ. Инсайдер поделился через Baidu фотографиями со специализированных фабрик, которые получают эти поставки GeForce RTX 4090. На одном снимке фигурируют сотни видеокарт PALIT GeForce RTX 4090, и сообщается, что в ближайшее время появятся новые устройства. Также представлены модели ASUS ROG STRIX и Gigabyte Gaming OC.

Видеокарты GeForce RTX 4090 имеют высокий уровень производительности, обладают необходимой экосистемой ПО для целей ИИ, а для поддержки новейших больших языковых моделей на них не требуется практически никаких изменений на программном уровне. Таким образом, они становятся идеальными кандидатами на использование в системах обработки задач ИИ. Существует лишь одно ограничение ─ размеры.

Производительные видеокарты GeForce RTX 4090 оснащены массивными системами охлаждения, которые могут занимать 3 или даже 4 слота в системном блоке. Это ограничивает возможность их использования в серверных системах. Китайские фабрики, с которых получены фотографии, занимаются переделкой таких видеокарт.

Рабочие на этих фабриках разбирают видеокарты. Сначала снимают массивные кулеры, а затем с основной платы извлекают все компоненты, включая графический процессор и память GDDR6X. При этом в Китае разработали специализированную «эталонную» печатную плату, которая дает графическим процессорам AD102 и памяти GDDR6X новую жизнь.

Рабочие заново устанавливают компоненты на новые печатные платы и оснащают уже новые устройства более компактными двухслотовыми кулерами турбинного типа. Существует несколько версий такого кулера, но все они имеют схожие характеристики. Такая конструкция позволяет разместить несколько видеокарт рядом в больших серверных средах и достаточно эффективно отводит тепло.

Курс Python. Цю мову програмування використовують від базових концепцій до складних застосувань у сферах штучного інтелекту. Після проходження курсу гарантовано отримай роботу в ІТ. Більше про курс.

После сборки нового устройства такое решение NVIDIA GeForce RTX 4090 AI проходит тщательное тестирование в испытательных лабораториях, где на них выполняются тесты Furmark, 3DMark и множество приложений искусственного интеллекта, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям клиентов ИИ. После проверки новые ускорители ИИ упаковываются и отправляются китайским компаниям, занимающимся соответствующими проектами.

В результате разборки видеокарт на рынках китайских реселлеров появилось множество кулеров и печатных плат NVIDIA GeForce RTX 4090. Они продаются по очень низким ценам, часто менее чем за $50.

Источник: wccftech