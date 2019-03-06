В мессенджере Viber наконец появился темный режим интерфейса

В начале февраля разработчики представили обновленный интерфейс мессенджера Viber, а сегодня стала доступна очередная версия приложения с темным режимом (Dark Mode).

В темном режиме фон чатов Viber становится черным, в то время как буквы и элементы управления — светлыми. Новая функция позволяет экономить заряд батареи, меньше напрягать зрение и сделать свет от экрана менее ярким. Новая функция предназначена, прежде всего, для использования Viber в темноте, но она подходит для любой ситуации и любого времени суток. Темный режим уже доступен в Viber на Android, и в скором времени также запустится на iOS.

Среди последних обновлений также стоит отметить групповые звонки, которые были анонсированы в рамках запуска Viber 10, но теперь становятся доступны всем пользователям в мире. Эта опция позволяет совершать конференц-звонок группам до 5 человек одновременно. При этом, можно как пригласить людей присоединиться к звонку, так и позвонить участникам существующего чата. На данный момент доступны аудиозвонки, но в скором времени Viber добавит возможность совершения групповых видеозвонков.

Кроме того, в приложении Viber появился быстрый поиск внутри чата. Поиск можно осуществлять по ключевым словам в личных диалогах, групповых чатах, сообществах и даже чат-ботах. Функция уже доступна на Android-устройствах и вскоре появится на iOS.

Загрузить Viber 10 можно по следующим ссылкам: App Store и Play Store.

Источник: Viber