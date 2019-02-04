Представлен мессенджер Viber 10 с новым более светлым интерфейсом и поддержкой групповых звонков с участием до пяти человек

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Разработчики популярного мессенджера Viber сообщили о выпуске новой версии ПО, которая получила название Viber 10.

Для начала стоит вспомнить, что Viber, который, по мнению Александа Турчинова, защищен хуже, чем WhatsApp, среди украинцев пользуется очень большой популярностью (куда большей, чем тот же WhatsApp). В конце прошлого года в Viber говорили, что мессенджер уже установлен у 97% владельцев всех смартфонов в стране.

Разумеется, новый Viber 10 получил обновленный интерфейс. Новая версия приложения сохранила фирменный стиль и цвета, но визуально стала лаконичнее и чище. По сути, разработчики попросту немного освежили интерфейс приложения и сейчас по стилю оно больше соответствует актуальной дизайнерской концепции Google Material Design. Самое большое визуальное изменение нового Viber 10 — это новая облегченная верхняя панель в белом цвете.

Кроме нового внешнего вида обновление включает другие новшества по части функциональности. Пожалуй, самой главное нововведение — поддержка групповых видеозвонков с участием до пяти человек, но доступной эта функция станет не сразу, а чуть позже. Когда именно, разработчики не уточняют.

Из других функциональных новшеств можно отметить единое окно для доступа к индивидуальным беседам и групповым чатам, а также публичным страницам и контенту. Кроме того, появилась возможность скрывать свой номер в общественных чатах. Информация о последних вызовах и список контактов теперь собраны в одном окне, а в верхней части теперь отображается баланс Viber Out.

Еще разработчики говорят об улучшениях, которые позволят отправлять сообщения в два раза быстрее, а также заметно повысят качество видеосвязи.

Новая версия ПО Viber 10 уже доступно в App Store и Play Store.

Источник: Viber