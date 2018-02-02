В минувшем квартале Apple продала меньше смартфонов (77,3 млн штук), но благодаря более дорогому iPhone X заработала больше и получила рекордный доход ($88,3 млрд)

Компания Apple отчиталась за очередной квартал. На ее бухгалтерском календаре 30 декабря 2017 года завершился первый квартал 2018 финансового года (на всякий случай напомним, Apple относится к производителям, у которых финансовый год не совпадает с календарным).

Итак, начнем с финансовых показателей. За отчетный период компании удалось получить не просто большой доход, а поставить новый рекорд — $88,3 млрд, что выше прогнозируемых самой компанией цифр (от $84 млрд до $87 млрд). Для сравнения: год назад квартальный доход составил $78,4 млрд. Производитель отмечает, что 65% квартального дохода приходится на международные продажи.

Операционная прибыль за год увеличилась с $23,4 млрд до $26,3 млрд. Чистая прибыль выросла с $17,9 млрд (или $3,4 в расчете на одну акцию) до $20,1 млрд ($3,9). Валовая квартальная прибыль за год незначительно упала, с 38,5% до 38,4%.

А теперь самое интересное. Традиционно львиную долю дохода приносят смартфоны iPhone. Суммарно их за квартал было продано 77,3 млн штук. Это ниже прогнозированного аналитиками значения в 80 млн, а также немного меньше, чем в прошлом году, когда Apple отгрузила 78,2 млн iPhone. Но несмотря на падение в количественном выражение, в денежном продажи iPhone показали существенный рост на 13%, с $54,4 млрд до $61,6 млрд. Это новый квартальный рекорд. И в этом главная заслуга принадлежит юбилейной «десятке» стоимостью от $999. К слову, средняя цена смартфона увеличилась с $695 до $796.

Продажи планшетов iPad за год в количественном выражении увеличились с 13,1 до 13,2 млн штук, в денежном с $5,5 млрд до $5,9 млрд. Компьютеров Mac за квартал было продано 5,1 млн штук против 5,4 млн штук годом ранее. Выручка от их продаж упала с $7,2 млрд до $6,9 млрд.

Сервисы (iTunes, App Store Apple Music, iCloud и пр.) и подразделение «прочая продукция» (Other Products), куда относят продажи наушников Beats, плееров iPod, часов Apple Watch, Apple TV и прочих аксессуаров по итогам квартала показали самый высокий рост выручки – 18% (до $8,5 млрд) и 36% (до $5,5 млрд) соответственно.

«iPhone X превзошел наши ожидания, еженедельно оказываясь самым продаваемым iPhone с момента его поставки в ноябре. Мы также достигли важной отметки — количество активных устройств в январе составило 1,3 миллиарда. Это рост на 30% всего за два года, что является свидетельством популярности наших продуктов и лояльности наших пользователей», – прокомментировал итога квартала глава компании Тим Кук.

Объем денежных средств компании по итогам отчетного периода достиг очередного рекордного значения – $406,8 млрд. Более 90% по-прежнему находится на зарубежных счетах, но в обозримом будущем Apple переведет эти деньги в США.

Во втором квартале 2018 финансового года Apple рассчитывает получить доход в пределах от $60 млрд до $62 млрд, удержав валовую прибыль на уровне 38-38,5%.

Источник: Apple и macrumors