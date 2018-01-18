Apple вернет в США иностранный капитал, заплатив крупнейший в истории налог (около $38 млрд), построит новый кампус и создаст более 20 000 новых рабочих мест

Одновременно с анонсом обновления iOS, которое позволит пользователям самостоятельно принимать решение о необходимости замедления iPhone, компания Apple сделала еще несколько важных объявлений.

В последнее время в сети было много разговоров о планах Apple по возврату в США выведенного за пределы страны капитала. Собственно, все началось еще тогда, когда действующий президент США Дональд Трамп в рамках предвыборной кампании пообещал заставить Apple перенести производство и деньги в США. В данном случае речь о тех самых схемах, которые позволяли Apple годами максимально выводить прибыль из-под налогообложения с помощью дочерних предприятий в странах с низкими налогами. И вот сейчас Apple официально объявила о намерении вернуть в США более $250 млрд, хранящихся на зарубежных счетах, построить еще одну штаб-квартиру, нанять 20 тыс. сотрудников и вложить в экономику США $350 млрд в ближайшие пять лет.

Еще в конце прошлого года Конгресс США принял соответствующие налоговые поправки, которые позволят Apple вернуть в США весь иностранный капитал с минимальными финансовыми потерями. Говоря конкретнее, Apple придется однократно заплатить 15,5% с $250 млрд, хранящихся на счетах в зарубежных банках. После этого прибыль, получаемая в США, будет облагаться по ставке 21%, а не 35%, как раньше. При этом прибыль, получаемая за рубежом, будет облагаться по ставке 10,5%, но будут учитываться налоги, уплаченные в другой стране. В общем, Apple предстоит выплатить около $38 млрд налога на репатриацию, которые она уже отложила, если верить предыдущим сообщениям. Кстати, это будет самой крупной подобной выплатой в истории страны. Сейчас компания ждет утверждения налоговых поправок.

Что касается плана по инвестированию более $350 млрд в экономику США в последующие пять лет, как уточняет The Verge, большую часть составят операционные затраты компании, такие как закупка комплектующих и развитие App Store. Из всей суммы только $75 млрд пойдут на новые разработки и инвестиции в производство, причем сюда уже входит налог в сумме $38 млрд. То есть, по факту вместо $350 млрд получается $75 млрд, остальные «инвестиции» относятся к обычной деятельности Apple в США. Отдельно отмечается, что более $10 млрд вложат в постройку центров обработки данных на территории США, которые будут на 100% обеспечиваться энергией из возобновляемых источников.

С расположением, размерами и сроками постройки нового кампуса Apple рассчитывает определиться к концу 2018 года. Понятно, что второго Apple Park уже не будет, но все же.

Перенос производства на территорию США пока все еще кажется маловероятным, но полностью исключать эту возможность нельзя, тем более, что Трамп лично общался с Куком на эту тему.

Источник: Apple и The Verge