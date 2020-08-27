В минувшем квартале Xiaomi нарастила выручку и прибыль, превзойдя ожидания аналитиков





Xiaomi опубликовала результаты второй финансового квартала 2020 года. Первым делом в соответствующем пресс-релизе говорится, что в условиях сохраняющейся неопределенности из-за COVID-19 диверсифицированная бизнес-экосистема продемонстрировала свою устойчивость. Квартальная выручка и прибыль оказались выше ожиданий аналитиков, и Xiaomi удалось во второй раз войти в рейтинг Fortune Global 500, заняв 422-е место (+46 позиций по сравнению с прошлым годом). Вот что еще интересного мы узнали из отчета знаменитого китайского производителя.

За трехмесячный период с апреля по июнь выручка Xiaomi составила $7,77 млрд — на 7,7% больше, чем в первом квартале 2020 года и на 3,1% выше показателя годичной давности. По итогам полугодия выручка достигла $14,98 млрд, что соответствует росту на 7,9% в годовом выражении. Операционная прибыль за год выросла на 22,3%, до $2,2 млрд. Чистая квартальная прибыль составила $965,18 млн, что соответствует росту на 29,3% в годовом выражении.

Если рассматривать более подробно по направлениям бизнеса, продажи смартфонов по-прежнему занимают большую часть в структуре доходов компании — $4,59 млрд (59,07%). Остальное принесли два ключевых направления бизнеса Xiaomi: подразделение AIoT (ИИ-сервисы и устройства Интернета вещей) — $2,21 млрд и интернет-сервисы — $857,5 млн. Еще $261 млн составила выручка от других дополнительных услуг (Youpin и проч.).

Успехи смартфонного подразделения: За период с апреля по июнь Xiaomi отгрузила 28,3 миллиона смартфонов против 29,2 млн в первом квартале 2020 года и 27,9 млн в аналогичном периоде год назад. По данным исследовательской компании Canalys, Xiaomi во втором квартале заняла четвертое место в мире по объему продаж смартфонов с долей рынка 10,1%. По объему продаж смартфонов Xiaomi входит в пятерку крупнейших производителей в 50 странах, тогда как в 25 из этих рынков она находится в первой тройке. В Европе поставки смартфонов Xiaomi выросли на 64,9%, в результате чего доля достигла 16,8% и компания впервые вошла в тройку лидеров. В Индии, втором по величине рынке смартфонов после Китая, доля Xiaomi достигла 30,7% — компания остается лидером рынка уже 12 кварталов подряд. Выпущенные в феврале флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro продались миллионным тиражом спустя два месяца после старта продаж, а продажи выпущенной в этом месяце более мощной версии Mi 10 Ultra с лучшей камерой по версии DxOMark превысили 400 млн юаней ($58 млн) спустя 10 минут после старта. Средняя цена смартфонов Xiaomi увеличилась на 11,8% в годовом выражении и на 7,5% по сравнению с первым кварталом 2020-го.

Количество ежемесячных пользователей MIUI в июне достигло 343,5 млн человек, что на 23,3% больше, чем год назад — из них 109,7 миллиона активных пользователей MIUI в материковом Китае.

По состоянию на 30 июня 2020 года во всем мире насчитывалось более 271 млн единиц (без учета смартфонов и ноутбуков) умных устройств Xiaomi, что на 38,3% больше прошлогоднего показателя.

Мировые поставки умных телевизоров Xiaomi составили 2,8 млн единиц. На фоне общего спада рынка Xiaomi смогла нарастить поставки, но насколько именно производитель не уточняет. По данным All View Cloud («AVC»), Xiaomi шестой квартал подряд удерживает лидерство на материковом Китае и входит в топ-5 крупнейших мировых производителей телевизоров.

Источник: Xiaomi