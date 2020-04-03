В мобильном приложении «Нова Пошта» появилась возможность оплатить доставку посылки за другого человека

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Украинская компания «Нова Пошта» сообщила, что в мобильном приложении сервиса курьерской доставки появилась функция, которая позволяет осуществить оплату за доставку заказа за третье лицо. Таким образом, можно заплатить за доставку, которую заказал кто-то из близких (например, родители), в результате им не придется оплачивать услуги с помощью наличных.

Чтобы осуществить оплату таким образом, надо:

Узнать номер экспресс-накладной от получателя посылки. Открыть в мобильном приложении «Нова Пошта» вкладку «Мои отправления» — «Отследить» и осуществить поиск экспресс-накладной по телефону. Во вкладке «Информация о посылке» появится кнопка «Полная информация о посылке». Далее следует нажать на нее и ввести номер телефона получателя посылки, на который зарегистрировано отправления. Опция уплаты отправления будет активирована.

Чтобы воспользоваться услугой, мобильное приложение «Нова Пошта» должно быть обновлено до последней версии. Функция доступна для денежных переводов в пользу юридических и физических лиц, а также услуг доставки «Нова Пошта». Посылка должна быть физически передана в «Нову Пошту» отправителем. Если отправка следует с курьером по адресу, опция недоступна в случае необходимости одновременно оплатить стоимость товара в пользу юридического лица и услуги «Нова Пошта». Если для такого отправления необходимо оплатить услуги доставки или денежный перевод в пользу физического лица, опция доступна.

Больше подробностей об услуге можно узнать по следующей ссылке.

Напомним, что ранее «Нова пошта» запустила услугу бесконтактной доставки курьером, который оставляет посылку перед дверью, отходит на 1,5 метра и просит оплату без контакта.

Источник: Нова Пошта