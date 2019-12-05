В МВД рассказали, сколько придется заплатить за восстановление водительских прав онлайн

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В ближайшие недели должен состоятся запуск столь ожидаемого многими приложения «Дія» в рамках нашумевшей инициативы «Держава в смартфоні», где в числе прочего планируется кнопка быстрого перевыпуска водительских прав в случае потери с последующей отправкой нового документа по почте. На прошлой неделе нам подробно рассказали, как именно будет работать сервис, а сейчас вот сообщили, сколько за это придется заплатить.

Точную стоимость услуги назвал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, и она составляет 201 грн. Он также отметил, что заказать или восстановить водительское удостоверение можно будет за «несколько кликов на любом гаджете». Позже чиновник уточнил, что понадобится для восстановления утерянного документа:

иметь электронное средство идентификации гражданина (ЭЦП — прим. ред.), которое может быть сопоставлено с информацией в реестрах; зайти в электронный кабинет водителя и указать, что удостоверение утеряно; предоставить скан-копию медицинской справки о том, что нет противопоказаний; выбрать удобный пункт выдачи; оплатить 201 грн.

Соответствующий сервис станет частью электронного кабинета водителя, который запустили в конце прошлого года.

Увы, точная дата запуска услуги неизвестна.

Источник: МВД