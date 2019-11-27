В МВД рассказали, как именно можно будет восстановить электронное водительское удостоверение онлайн
Недавно вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские водители вскоре смогут легко и просто восстановить утраченные водительские права с помощью онлайн-сервисов. Сегодня в МВД рассказал о том, как именно будет происходить данный процесс.
Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами были внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое сегодня вступила в силу.
Принятные изменения позволят гражданину обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, воспользовавшись услугой через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных послуг.
В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:
- обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;
- обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;
- обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;
- получение водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.
В МВД обратили внимание, что перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.
Алгоритм получения услуги:
- После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.
- К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о.
- Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).
В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.
Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.
Напомним, что на днях запуск в Украине электронных водительских прав и техпаспорта отложили с конца ноября на середину декабря текущего года.
Источник: МВД