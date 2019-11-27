В МВД рассказали, как именно можно будет восстановить электронное водительское удостоверение онлайн

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Недавно вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что украинские водители вскоре смогут легко и просто восстановить утраченные водительские права с помощью онлайн-сервисов. Сегодня в МВД рассказал о том, как именно будет происходить данный процесс.

Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами были внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 15.11.2019 № 946, которое сегодня вступила в силу.

Принятные изменения позволят гражданину обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, воспользовавшись услугой через Электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных послуг.

В электронном кабинете водителя гражданин сможет заказать:

обмен водительского удостоверения, выданного впервые на 2 года, по истечении срока его действия;

обмен водительского удостоверения в случае непригодности его для дальнейшего использования;

обмен водительского удостоверения в случае изменения персональных данных лица;

получение водительского удостоверения вместо утраченного или похищенного.

В МВД обратили внимание, что перечисленные услуги будут доступны онлайн для владельцев водительских удостоверений, выданных после 2013 года.

Алгоритм получения услуги:

После авторизации в электронном кабинете водителя гражданин подает заявление в электронной форме.

К заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), и действующей медицинской справки формы 083/о.

Заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП).

В случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственным реестрам и базам гражданин получает соответствующее уведомление. Отказ в предоставлении услуги возможен по ряду причин, предусмотренных постановлением.

Получить водительское удостоверение гражданин сможет вне очереди в территориальном сервисном центре МВД, указанном в его электронном заявлении.

Напомним, что на днях запуск в Украине электронных водительских прав и техпаспорта отложили с конца ноября на середину декабря текущего года.

Источник: МВД