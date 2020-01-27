В обновлении прошивки Tesla нашли грядущие изменения для Model S и Model X





Обновление любого программного обеспечения, будь то игры, мобильные приложения или прошивки для электромобилей Tesla, представляет собой интерес для исследователей программных продуктов. Несколько дней назад компания Tesla начала распространять первое в этом году обновление прошивки для своих автомобилей, и в ней уже обнаружились интересные детали, относящиеся к будущим апдейтам.

Пользователь под ником @greentheonly, изучивший свежую прошивку Tesla Model X, нашёл в её коде упоминания про встроенную беспроводную зарядку стандарта Qi для моделей Model S и Model X, новый тип зарядного порта, улучшенную подвеску и новые сиденья.

New hardware incoming.

Integrated inductive phone charger (Qi) for S/X cars.

Two new S/X battery types in several configs (not yet sure of the capacity — TBD)

new lumbar (so new seats?)

New charge port type.

New suspension version.

I would speculate all these are imminent 1/ — green (@greentheonly) January 25, 2020

Tesla регулярно добавляет в свои автомобили новые настройки и опции. Что касается Model S, то самое заметное его обновление произошло в 2016 году, поэтому неудивительно, что вскоре эту модель ждут очередные изменения. В прошлом году на улицах Фремонта (Калифорния) был замечен неизвестный автомобиль Tesla, который мог оказаться обновлённой версией Model S. Илон Маск уже подтвердил, что в этом году (ориентировочно в октябре или ноябре) ожидается появление более мощной Model S Plaid с ёмкими аккумуляторами.

Согласно ресурсу Electrek, текущее обновление программного обеспечения Tesla уже доступно в Китае. Оно включает функцию для связи со службой поддержки через WeChat, а также новые игры, такие как Happy Mahjong, Fight Landlords и Happy Upgrade. Также есть приложение для погоды и контроля качества воздуха.

Источник: Engadget