В обновлении прошивки Tesla нашли грядущие изменения для Model S и Model X

Обновление любого программного обеспечения, будь то игры, мобильные приложения или прошивки для электромобилей Tesla, представляет собой интерес для исследователей программных продуктов. Несколько дней назад компания Tesla начала распространять первое в этом году обновление прошивки для своих автомобилей, и в ней уже обнаружились интересные детали, относящиеся к будущим апдейтам.

Пользователь под ником @greentheonly, изучивший свежую прошивку Tesla Model X, нашёл в её коде упоминания про встроенную беспроводную зарядку стандарта Qi для моделей Model S и Model X, новый тип зарядного порта, улучшенную подвеску и новые сиденья.

New hardware incoming.

Integrated inductive phone charger (Qi) for S/X cars.

Two new S/X battery types in several configs (not yet sure of the capacity — TBD)

new lumbar (so new seats?)

New charge port type.

New suspension version.

I would speculate all these are imminent 1/

— green (@greentheonly) January 25, 2020