В падении продаж Windows виновата… Intel

Еще в октябре прошлого года мы узнали, что Windows 10 перестала расти. Во время недавнего конференц-звонка, посвященного финансовым результатам Microsoft, финансовый директор Эми Худ дала весьма интересное объяснение сокращению продаж OEM-лицензий Windows. Если коротко, финансовый директор Microsoft обвинила в ситуации Intel, само собой, не прямо. Если говорить конкретнее, финдиректор Microsoft связала с ухудшением продаж Windows имеющий сейчас место дефицит процессоров Intel, о котором мы уже не раз писали и с которым Intel рассчитывает покончить только к концу года.

«Говоря о [падении продаж] Windows, мировые поставки ПК оказались ниже, чем мы рассчитывали, главным образом из-за [долгих] сроков поставки чипов нашим OEM-партнерам, что сдерживало в целом здоровую экосистему ПК и негативно отразилось на выручке от продаж лицензий как в OEM Pro, так в non-Pro сегментах, — сказала Эми Худ. — Выручка OEM Pro снизилась на 2%, что примерно соответствует сокращению коммерческого рынка ПК. Выручка OEM non-Pro упала на 11%, что ниже уровня рынка из-за продолжающегося снижения спроса в бюджетном сегменте».

Падение продаж OEM-лицензий Windows в свою очередь тянет за собой снижение доходов от продаж лицензий на офисный пакет Microsoft Office в потребительском сегменте. И хотя подразделению More Personal Computing по итогам последнего квартала удалось нарастить выручку на 7% (до $13 млрд), главная заслуга в этом принадлежит линейке устройств Surface, доход от которых вырос на 39% (до $1,86 млрд), а также игровому направлению.

Источник: Tomshardware