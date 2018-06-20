В Пекинском метро вскоре будут считывать биометрические данные пассажиров

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Пекин рассматривает возможность внедрения в метрополитене биометрических технологий распознавания для ускорения пассажиропотока через станции метро в часы пик. Об этом сообщает местное информационное издание China Daily со ссылкой на руководителя бизнес-отдела Пекинского метрополитена.

Система должна заработать уже в этом году. Она будет включать биометрические датчики, идентифицирующие пассажиров по лицу и ладони. Камеры установят на входах и выходах из метро, а сканеры ладоней – на турникетах. В перспективе пекинцы смогут проходить через турникеты, приложив ладонь к сканеру. Таким образом китайские власти хотят оптимизировать пассажирооборот.

Для китайских граждан присутствие биометрических технологий распознавания не является чем-то новым. В Китае уже повсеместно установлены камеры видеонаблюдения, а полиция по закону имеет право идентифицировать лица людей, номера транспортных средств в целях пресечения преступлений. Применение таким технологиям нашли во многих общественных местах по всей стране. К слову, дактилоскопические сканеры уже используются в метро Шанхая, где система сверяет отпечатки пальцев людей с базой всего за несколько секунд.

Пекинский метрополитен обслуживает более 10 млн пассажиров в день, являясь самым загруженным в мире. Использование подобных технологий безусловно имеет свои преимущества, однако такой контроль со стороны властей вызывает озабоченность у представителей правозащитных групп.

Источник: Chinadaily