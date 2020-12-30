В Польше открылся первый магазин-шоурум Tesla — там можно забрать заказ или взять машину на тест-драйв





Tesla продолжает экспансию в Польше — в самый разгар сезона зимних праздников компания Илона Маска открыла в стране свой первый магазин-шоурум. Он открылся на месте старого автосалона Opel в городе Зомбки (11 км от Варшавы) по адресу ул. Radzymińska 334.

Открытие магазина стало следующим логическим шагом после открытия сервисного центра в Варшаве и начала официальных продаж.

Как сообщает местный блогер Лукаш Левандовски, магазин открылся за пару дней до 27 декабря, вероятно, незадолго до Сочельника.

В беседе с сотрудниками Tesla Лукаш Левандовски выяснил, что с момента запуска польской версии сайта с ценами в местной валюте в июле компания получила сотни заказов (интересно, какая часть из этих Tesla в итоге оказалась в Украине). В шоуруме покупатель может забрать заказанный автомобиль, либо взять выставочный образец на тест-драйв, предварительно записавшись через официальный сайт.

Сейчас на тест-драйв можно взять Model S, Model X или Model 3. Новейшая Model Y должна появится в польском автосалоне Tesla в следующем году. Вероятнее всего, полноценные продажи Model Y в Польше и Европе начнутся после того, как заработает немецкий завод Gigafactory 4, где первым делом начнут собирать Model Y (это может произойти уже в первой половине 2021 года).

Похоже, Tesla планирует в итоге превратить этот шоурум в комплекс, подобным тому, что был открыт в немецком Гамбурге в октябре. По слухам, Tesla планирует отрыть еще несколько магазинов и сервисных центров в Польше. Также сообщается, что ввиду высокого спроса Tesla намерена расширить свою сеть быстрых зарядок Supercharger в Польше, которая сейчас насчитывает восемь станций. В то же время первые станции Supercharger в Украине появятся не раньше 2022 года.