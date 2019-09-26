В приложение Apple Music для Android добавили Dark Mode, онлайн-радиостанции и поддержку Chromecast





Вчера Google объявила о появлении темной темы для мобильного приложения Gmail, причем как для Android, так и для iOS, после чего Apple решил порадовать владельцев Android-смартфонов новыми функциями сервиса Apple Music.

Неподготовленному пользователю кажется логичным использовать музыкальный сервис Play Music на смартфонах под управлением Android, а аналогичный проект Apple Music — на смартфонах iPhone. Однако иногда пользователей Android-смартфонов не устраивает выбор музыки или особенности интерфейса «родного» приложения, кто-то уже имел подписку на Apple Music до покупки Android-модели, кому-то удобнее оплачивать семейную подписку для всех членов семьи, причем даже тех, кому iPhone еще не купили…

В общем, причин использования Apple Music на операционной системе Android может быть очень много, так что мы сосредоточимся на улучшениях. Во-первых, в последнем обновлении приложения наконец появилась поддержка Chromecast, так что теперь пользователи могут вывести звуковой поток на более качественную (по сравнению с телефоном) акустику домашнего кинотеатра или телевизора.

Во-вторых, приложение получило поддержку онлайн-радиостанций с помощью сервисов TuneIn, Radio.com и iHeartRadio, которые предоставляют выбор из 100 тысяч радиостанций по всему миру. Ну, и в-третьих, приложение теперь можно переключить в Dark Mode, что однозначно должно порадовать любителей нуарной тематики. Кстати, на прошлой неделе сервис также заработал вместе с Android Auto.

Источник: The Verge