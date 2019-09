Google начал включать Dark Mode в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS (пока не всем, процесс продлится до 15 дней)

Сегодня компания Google откроет Dark Mode в мобильном приложении Gmail, предназначенном для платформ Android и iOS. У пользователей со смартфонами на основе Android 10 и iOS 13, у которых уже включены темные темы на системном уровне, Gmail переключится в Dark Mode самостоятельно.

Также автоматически приложение Gmail станет темным у владельцев смартфонов Pixel с запущенным режимом Battery Saver Mode. А вот обладателям более возрастных моделей придется включать новый режим самостоятельно.

