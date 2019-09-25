Google начал включать Dark Mode в мобильных приложениях Gmail для Android и iOS (пока не всем, процесс продлится до 15 дней)





Сегодня компания Google откроет Dark Mode в мобильном приложении Gmail, предназначенном для платформ Android и iOS. У пользователей со смартфонами на основе Android 10 и iOS 13, у которых уже включены темные темы на системном уровне, Gmail переключится в Dark Mode самостоятельно.

Также автоматически приложение Gmail станет темным у владельцев смартфонов Pixel с запущенным режимом Battery Saver Mode. А вот обладателям более возрастных моделей придется включать новый режим самостоятельно.

Dah dah dah dum da da dum da da: Dark theme is coming to Gmail on mobile → https://t.co/hiMaeuDBJD pic.twitter.com/0ElUHzrx8R — Gmail (@gmail) September 24, 2019

Чтобы проверить, доступен ли новый режим на вашем смартфоне, следует открыть приложение Gmail, перейти в «Настройки» и поискать там новый разделы «Темы». Если он появился, то именно там можно переключать темы со светлой на темную и наоборот. Если нового раздела все еще нет, то не стоит паниковать — Google будет делать данную опцию доступной постепенно, рассчитывая завершить весь процесс в период до 15 дней.

Отметим, что все больше приложений Google получают возможность переключиться в темный режим — месяц назад функцию сделали доступной для Google Fit для iOS и Android, а вот для Google Calendar и Google Keep она открыта только владельцам Android-смартфонов. Ранее в Google заявили Android-разработчикам, что темный режим позволяет экономить заряд батареи смартфонов (но не на моделях с ЖК-экранами).

Источник: The Verge