В приложение «Дія» добавили встроенный ридер QR-кодов, который проверяет подлинность электронных документов

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Запущенное с минимальной функциональностью мобильное приложение «Дія» начинает постепенно обрастать дополнительными возможностями, при этом речь не идет о поддержке новых электронных документов. Так, последнее обновление привнесло в приложение встроенный ридер QR-кодов, который позволяет подтвердить подлинность документа.

Для проверки новой функции достаточно обновить приложение «Дія» до актуальной версии 1.9.0. Ссылка на ридер QR-кодов размещена в правом верхнем углу основного окна приложения. При первом запуске ридер запросит разрешение на доступ к камере устройства.

С помощью ридера пользователь сможет отсканировать QR-код из другого приложения «Дія», проверив таким образом документ другого человека без необходимости использовать отдельные инструменты и программы. После распознавания QR-кода приложение формирует запрос в соответствующий реестр, который и подтверждает (или опровергает) подлинность документа.

Відсьогодні в Дії з’явився рідер QR-кодів. QR документа в Дії перевіряється смартфоном, для цього не потрібно окремих… Опубліковано Михайлом Федоровим Вівторок, 2 червня 2020 р.

Помимо данной функции в версии «Дія» 1.9.0 разработчики доработали систему push-сообщений, а также внесли другие технические изменения.

Напомним, что официальная презентация новых электронных услуг в рамках мобильного приложения «Дія» состоялась 24 апреля 2020 года. В приложении доступны электронные паспорта и другие документы, включая цифровые версии водительских прав, техпаспорта, студенческого билета и т.д.

Источник: Минцифры