В приложении Translate улучшен мгновенный перевод через камеру: повышено качество перевода и добавлена поддержка 60 языков





Компания Google выпустила существенное обновление функции камеры своего приложения Translate. Новая версия приложения добавила поддержку 60 новых языков. Также были обновлены базовые модели перевода, и в некоторых случаях количество ошибок в окончательных переводах уменьшилось на 85%. Вместе с тем, переведённый текст стал менее дёрганным на экранах пользователей.

Ранее при работе с камерой приложения Google Translate пользователи жаловались на некачественный перевод, нестабильный интерфейс и ограниченный набор языков. Это обновление как раз и устраняет все указанные проблемы. И теперь путешественникам будет проще переводить меню, объявления и дорожные указатели или знаки. При этом приложение сможет автоматически определять язык, на который наведена камера. Это будет полезно для тех регионов, где часто используется несколько языков.

Эти улучшения удалось реализовать благодаря интеграции метода перевода Google на базе искусственного интеллекта, известного под названием NMT (neural machine translation). Ранее эти модели были доступны в Google Lens и веб-версию Translate, но теперь они также поддерживают мгновенный перевод через камеру. Полный перечень поддерживаемых языков перевода (теперь их 88) можно изучить по следующему адресу.

Разворачивание обновления приложения Google Translate началось со вчерашнего дня, но на полное его внедрение для всех пользователей может потребоваться несколько недель.

Источник: The Verge