В приложении Xbox для ПК появился Steam и другие магазины

Microsoft обновила приложение Xbox для ПК. Наконец-то оно начало поддерживать игры из Steam, Battle.net и других магазинов.

То есть все установленные на компьютере тайтлы с этих платформ теперь будут появляться в общей библиотеке Xbox. Основной акцент сделан на новом полноэкранном режиме Xbox, разработанном для портативных устройств вроде ROG Ally. Таким образом Microsoft хочет сделать свое приложение основным местом для запуска игр на Windows.

Эту функцию Microsoft тестировала несколько месяцев с участниками программы Xbox Insider, но теперь она стала доступной для всех. Теперь, когда ты устанавливаешь игру из поддерживаемого магазина (например, Steam или Epic Games Store), она автоматически появляется в разделе «Моя библиотека» в приложении Xbox. А также в списке «Последние» в боковой панели. Благодаря этому можно вернуться к любимым тайтлам буквально одним кликом — без лишних поисков и навигации.

Кроме этого, в приложении появился новый раздел «Мои программы». Он позволяет быстро ставить и запускать сторонние утилиты: браузеры, лаунчеры или даже магазины конкурентов. Эта функция также ориентирована на портативные устройства, чтобы пользователь мог загружать игры с разных платформ без лишних переключений.

Позже в этом месяце Microsoft добавит в приложение поддержку облачных игр и синхронизацию истории игр. Это означает, что последние сыгранные тайтлы с консоли Xbox, ПК или портативки будут появляться в общем списке «Вернуться назад». В прошлом месяце эту функцию начали внедрять на консолях, теперь очередь дошла до Windows.

Недавно Microsoft закрыла магазин фильмов на Xbox и ПК, а теперь больше внимания обращает на игровой сектор. Недавно инсайдер говорил, что компания будет портировать игры первой Xbox и 360 в облако, на современные консоли и ПК.

Источник: Xbox