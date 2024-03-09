В пятницу Биткоин ненадолго достиг ценового рекорда в $70 000 в пятницу

Цена Биткоина в пятницу побила новый рекорд и впервые в истории превысила $70 000. По данным Coin Metrics, в какой-то момент она выросла до $70 170, превысив предыдущий рекорд, установленный во вторник. Криптовалюта завершает неделю ростом на 10% и ценой $68 504.

Рост начался примерно в то время, когда открылся фондовый рынок США. С введением спотовых биржевых фондов биткойнов в США крупные криптовалютные шаги теперь, как правило, происходят во время традиционных часов торговли акциями.

Прогресс, возможно, был частично вызван инвесторами, которые взвешивали февральский отчет о рабочих местах, надеясь, что более высокий уровень безработицы и более низкий, чем первоначально сообщалось, рост занятости в декабре и январе раскроют путь для Федерального резерва начать снижать процентные ставки позже.

На этой неделе криптовалютная торговля была особенно нестабильной. После того, как во вторник биткойн достиг нового рекорда впервые за более чем два года, он быстро упал на целых 10%, потянув за собой другие криптоактивы, а затем восстановил большую часть этих потерь на следующий день.

«Резкая распродажа биткойя во вторник была здоровой, необходимой и была прелюдией к дальнейшему росту. Волатильность определяет бычьи рынки биткойнов, и 2024 год будет усеян внезапными и сногсшибательными падениями на 10-20%»,— сказал Антони Тренчев, соучредитель криптовалютной биржи Nexo.

Источник: CNBC

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!