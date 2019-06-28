В сервисе Apple Music уже насчитывается более 60 млн подписчиков

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Старший вице-президент Apple Эдди Кью в одном из последних интервью рассказал, что сервис Apple Music преодолел рубеж в 60 млн подписчиков.

«Apple Music является потоковым сервисом номер один в экосистеме Apple», — заявил Эдди Кью.

Отметим, по состоянию на апрель этого года количество подписчиков называлось на уровне 50 млн. На тот момент у Apple Music было больше подписчиков в США, чем у Spotify. Однако на глобальном рынке Spotify всё ещё опережает сервис купертиновцев с показателем около 100 млн подписчиков.

Легко увидеть, каким образом Apple смогла быстро увеличить количество своих подписчиков за последние месяцы. Только в этом году она снизила цены в Индии, предложила бесплатную потоковую передачу музыки совместно с American Airlines и подарила пользователям Shazam бесплатные пробные версии Apple Music после вручения премии Грэмми. Между тем, Spotify продолжает сотрудничать с различными компаниями по совместному продвижению своих сервисов, включая такие компании, как The New York Times, Hulu, Samsung и Starbucks.

Также ожидается, что Apple Music заменит iTunes (по крайней мере, в части организации музыки) на настольных системах после выхода версии MacOS Catalina осенью этого года.

Источник: The Verge