В сети появились фото и видео рабочего прототипа отмененной беспроводной зарядки Apple AirPower





Apple анонсировала «коврик» для беспроводной зарядки AirPower в сентябре 2017 года — он должен был одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods. Но в процессе создания аксессуара столкнулась с техническими проблемами и в марте 2019 года подтвердила, что проект отменен. С тех пор было видео с разборкой прототипа, несколько клонов AirPower и внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 с поддержкой реверсивной беспроводной зарядки. Теперь же коллекционер впервые отыскал рабочий прототип AirPower.

В разговоре с The Verge 28-летний итальянец Джулио Зомпетти рассказал, что приобрел прототип AirPower в одном из китайских пунктов переработки электронных отходов. Коллекционер купил устройство «голым» — без внешнего корпуса.

На заглавном фото можно увидеть коврик AirPower с его 22 катушками на передней панели и 22 цепями питания контроллера на задней панели, питающий прототип iPhone. Как объяснил коллекционер, с серийными моделями iPhone прототип AirPower не работает — для активации катушек нужен специальный прототип iPhone. По словам Зомпетти, он получил устройство в декабре и изначально мог взаимодействовать с ним через кабель Lightning Serial Cable.

«Это инженерный прототип, он не предназначен для работы по принципу «включай и используй». Когда я подключил к нему свой Lightning Serial Cable, увидел некоторые символы в журнале, но когда исправил параметр BAUD (единица измерения скорости передачи данных), смог нормально прочитать журнал». Джулио Зомпетти коллекционер элекроники и энтузиаст

Как отмечает The Verge, инженеры Apple даже разработали интерактивную оболочку для взаимодействия с AirPower.

По задумке Apple, беспроводная зарядка AirPower в тонком корпусе должна была заряжать сразу несколько разных устройств, которые можно располагать в любом месте — благодаря большому количеству катушек расположение гаджета на коврике не имело значения. Объявляя об отмене AirPower, Дэн Риччио, который на тот момент еще занимал должность вице-президента по аппаратному обеспечению, заявил, что компании не удалось создать продукт, соответствующий «высоким стандартам» Apple. Но тогда СМИ все как один писали, что Apple не удалось решить проблему перегрева. Зомпетти заявил, что ему не удалось воспроизвести проблему с перегревом. Но это вовсе не значит, что ее нет, отдельно подчеркнул коллекционер. Пока ему удавалось максимально заряжать одновременно два устройства.

The Verge отмечает, что им не удалось подтвердить подлинность устройства, поскольку в «дикой» природе AirPower встречаются очень редко. Но этот коллекционер имеет хорошую репутацию — он собирает устройства с марта 2018 года и ранее смог заполучить редкий прототип первых Apple Watch.