Apple выпустила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 за 99 долларов — с поддержкой реверсивной беспроводной зарядки





И с поддержкой обратной беспроводной зарядки — можно одновременно подзаряжать внешний аккумулятор от iPhone 12, когда тот заряжается от штатного проводного ЗУ.

13 июля Apple без лишнего шума расширила ассортимент аксессуаров внешним аккумулятором MagSafe Battery Pack с фирменным магнитным креплением для iPhone 12. Он уже доступен в онлайн-магазине компании для предзаказа в белом цвете. Рекомендованная цена для рынка США — 99 долларов. Это вдвое дороже MagSafe-аккумулятора от Anker емкостью 5000 мА·ч, сертифицированного по программе MFi. Сроки доставки фирменного MagSafe, которые указываются на американском сайте Apple, — в промежутке между 22 и 26 июля.

Фирменный MagSafe-аккумулятор имеет ряд преимуществ. Во-первых, если мощность аналога от Anker ограничена скромными 5 Вт, то решение Apple при использовании зарядного устройства повышенной мощности — 20 Вт или больше — может выдавать мощность до 15 Вт. Во-вторых, новый аксессуар «распечатывает» реверсивную беспроводную зарядку, которую ранее рассекретила документация американского регулятора FCC.

Специальная страничка поддержки на сайте Apple подтверждает, что фирменный внешний аккумулятор MagSafe можно подзаряжать от iPhone 12 беспроводным способом, но только при условии, что остаточный заряд батареи телефона не ниже 80% и он подключен к зарядному устройству мощностью не ниже 20 Вт. Кроме того, для использования аккумулятора MagSafe требуется iOS 14.7, которая пока не вышла. Вполне вероятно, что в будущем Apple расширит поддержку обратной беспроводной зарядки на AirPods и Apple Watch. Но пока купертиновский гигант сохраняет молчание.

Технические спецификации аккумулятора раскрывает одно из официальных изображений аксессуара — 7,62 В и 11,13 Вт·ч (1460 мА·ч). Надо еще дождаться независимых тестов, которые покажут, сколько конкретно времени автономной работы могут добавить внешний аккумулятор MagSafe от Apple, но предыдущие «беременные чехлы» показали, что здесь правильнее всего ориентироваться на емкость, измеряемую в ватт-часах.