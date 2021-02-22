В сети появились изображения, демонстрирующие дизайн AirPods 3

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Одним из наиболее ожидаемых анонсов от Apple в этом году являются новые наушники AirPods. В сети появилось несколько рендеров, демонстрирующих внешний вид модели.

Как видим, дизайн третьего поколения вдохновлен старшей моделью AirPods Pro. Наушники станут внутриканальными, изменится их форма, а также форма зарядного кейса (он будет немного компактнее, чем у AirPods Pro). Ножка AirPods станет короче, появятся сменные насадки.

AirPods 3 должны получить специальную систему вентиляции для выравнивания давления, которая призвана уменьшить дискомфорт при ношении наушников в течение длительного периода времени. Кроме того, новинка будет поддерживать технологию объемного аудио от Apple. А вот системы активного шумоподавления и режима прозрачности устройство будет лишено.

Ожидается, что релиз Apple AirPods 3 состоится уже в марте этого года. Стоимость наушников составит $150.

Источник: 9to5mac

Изображения: 52audio