В сети появились изображения, демонстрирующие дизайн AirPods 3
Одним из наиболее ожидаемых анонсов от Apple в этом году являются новые наушники AirPods. В сети появилось несколько рендеров, демонстрирующих внешний вид модели.
Как видим, дизайн третьего поколения вдохновлен старшей моделью AirPods Pro. Наушники станут внутриканальными, изменится их форма, а также форма зарядного кейса (он будет немного компактнее, чем у AirPods Pro). Ножка AirPods станет короче, появятся сменные насадки.
AirPods 3 должны получить специальную систему вентиляции для выравнивания давления, которая призвана уменьшить дискомфорт при ношении наушников в течение длительного периода времени. Кроме того, новинка будет поддерживать технологию объемного аудио от Apple. А вот системы активного шумоподавления и режима прозрачности устройство будет лишено.
Ожидается, что релиз Apple AirPods 3 состоится уже в марте этого года. Стоимость наушников составит $150.